AresGate, in difesa di Tarallo anche Valeria Marini e Zequila (Di lunedì 5 ottobre 2020) Valeria Marini Alberto Tarallo si è difeso a Non è L’Arena di Massimo Giletti, e intanto la ‘lista’ di chi sta dalla sua parte si allunga con il nome di Valeria Marini. E’ un velenoso tweet di Lorenzo Crespi a smuovere dal silenzio la Valeriona Nazionale: “Voglio assolutamente replicare ad un tweet di Lorenzo Crespi legato ad Alberto Tarallo, dichiarazioni e prese di posizioni apparse anche sui social. A mio avviso false. Ha fatto il mio nome, come quello di Manuela Arcuri, chiedendo di suffragare le sue affermazioni. Posso solo dire che ho lavorato con Alberto, ho fatto anche delle cose importanti con lui. Lo conosco bene, ho fatto spettacoli tv e radiofonici, fiction di successo. Alberto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020)Albertosi è difeso a Non è L’Arena di Massimo Giletti, e intanto la ‘lista’ di chi sta dalla sua parte si allunga con il nome di. E’ un velenoso tweet di Lorenzo Crespi a smuovere dal silenzio la Valeriona Nazionale: “Voglio assolutamente replicare ad un tweet di Lorenzo Crespi legato ad Alberto, dichiarazioni e prese di posizioni apparsesui social. A mio avviso false. Ha fatto il mio nome, come quello di Manuela Arcuri, chiedendo di suffragare le sue affermazioni. Posso solo dire che ho lavorato con Alberto, ho fattodelle cose importanti con lui. Lo conosco bene, ho fatto spettacoli tv e radiofonici, fiction di successo. Alberto ...

fabiofabbretti : #AresGate, in difesa di Tarallo anche Valeria Marini e Zequila - MelaniaBen2211 : RT @Robs74150232: Ma la signorina Raffaella Di Caprio che si spaccia per cugina di Leonardo Di Caprio? Dai anche questa è finta ed è stata… - sdcsroberts : RT @Robs74150232: Ma la signorina Raffaella Di Caprio che si spaccia per cugina di Leonardo Di Caprio? Dai anche questa è finta ed è stata… - Robs74150232 : Ma la signorina Raffaella Di Caprio che si spaccia per cugina di Leonardo Di Caprio? Dai anche questa è finta ed è… - davidemaggio : RT @fabiofabbretti: #AresGate, Sergio Arcuri tuona in difesa di Tarallo: «Morra si sentiva Mastroianni, Adua era servita e riverita» https… -