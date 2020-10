Ufficiale | Migliorini e Firenze al Novara dalla Salernitana

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con ilCalcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Marcoe per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’93 Marco. La Società comunica inoltre di aver acquisito dall’Atletico Terme Fiuggi le prestazioni sportive a titolo definitivo dell’attaccante classe ’98 Filippo D’Andrea. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOB1 : UFFICIALE - Salernitana: Migliorini al Novara - NewsTuttoC : UFFICIALE - Novara, dopo Firenze arriva anche Migliorini - Salernogranata : Ufficiale – Migliorini e Firenze ceduti al Novara. La Salernitana acquista un attaccante dal Fiuggi

