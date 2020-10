MONDO DELLO SPETTACOLO IN LUTTO: È MORTO DI CORONAVIRUS (Di domenica 4 ottobre 2020) Lo stilista giapponese Kenzo Takada, meglio conosciuto come Kenzo, è MORTO oggi a causa del Covid-19 all’età di 81 anni. Lo ha annunciato in una nota un portavoce, spiegando che lo stilista è “deceduto domenica 4 ottobre 2020 all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine per il Covid-19”. Primo stilista giapponese ad essersi imposto a Parigi, dove ha trascorso tutta la sua carriera, nella capitale francese Kenzo ha conquistato la fama internazionale. È il 2011 quando Humberto Leon e Carol Lim vengono scelti come nuovi direttori artistici di Kenzo al posto dell’italiano Antonio Marras. "Per Kenzo, il lusso è sinonimo di qualità impeccabile a prezzi abbordabili", dichiarano i creativi, "ciò implica una moda che riconcili le passerelle con la strada". I due sono già anima di Opening ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 ottobre 2020) Lo stilista giapponese Kenzo Takada, meglio conosciuto come Kenzo, èoggi a causa del Covid-19 all’età di 81 anni. Lo ha annunciato in una nota un portavoce, spiegando che lo stilista è “deceduto domenica 4 ottobre 2020 all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine per il Covid-19”. Primo stilista giapponese ad essersi imposto a Parigi, dove ha trascorso tutta la sua carriera, nella capitale francese Kenzo ha conquistato la fama internazionale. È il 2011 quando Humberto Leon e Carol Lim vengono scelti come nuovi direttori artistici di Kenzo al posto dell’italiano Antonio Marras. "Per Kenzo, il lusso è sinonimo di qualità impeccabile a prezzi abbordabili", dichiarano i creativi, "ciò implica una moda che riconcili le passerelle con la strada". I due sono già anima di Opening ...

amnestyitalia : Tra poco, in piazza dei Santi Apostoli, la manifestazione promossa da una rete di 50 realtà della società civile e… - BeppePanunzio : alla White House c'è un focolaio di covid. la notizia è comparsa così, quasi come una cosa normale. ma quello non e… - 7bertoldo7 : @pietromichi @SerieA Scendere in campo facendo finta di niente, quando il Napoli è stato bloccato dacun organo dell… - avdorselena : Eh però le donne nel mondo dello spettacolo hanno la stessa considerazione degli uomini, ma andate a cagare - DaddariosWho : FUORI dal mondo dello sport persone del genere. FUORI. -

Ultime Notizie dalla rete : MONDO DELLO La musica che gira intorno. Il mondo dello spettacolo fra pandemia e rivendicazioni DinamoPress Alla seconda edizione di SPAM a Roma; riflettori puntati sul destino dell’EUR

Non intende rinunciare alla propria vocazione internazionale SPAM – Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo, il festival di architettura capitolino, ideato e organizzat ...

Ken Follett, chi è: età, vita privata e carriera dello scrittore

Ken Follett, chi è: l'età, la vita privata e la carriera dello scrittore di grandissimo successo, tra i più ricchi e famosi del Regno Unito.

Non intende rinunciare alla propria vocazione internazionale SPAM – Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo, il festival di architettura capitolino, ideato e organizzat ...Ken Follett, chi è: l'età, la vita privata e la carriera dello scrittore di grandissimo successo, tra i più ricchi e famosi del Regno Unito.