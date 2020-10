M5S: Casaleggio, 'siamo movimento, partitismo rifugio di chi non vuole perdere privilegi' (2) (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Il nostro modello -spiega ancora Casaleggio- è evoluto e sicuramente deve evolvere ancora. Bisogna guardare avanti e non indietro. Non guardare indietro significa non avere nostalgia di come eravamo nel 2009, ma neanche guardare al 1950. II partitismo è il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha accumulato, ma solo chi è disposto a perdere tutto quello che ha, può ottenere tutto quello che vuole. Il partitismo è qualcosa che entra piano piano e poi rimane indelebile nel ricordo di ciò che non ha funzionato". "Ma il partitismo è soprattutto incompatibile con l'idea di movimento, di unicità e di partecipazione che è racchiuso in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Il nostro modello -spiega ancora- è evoluto e sicuramente deve evolvere ancora. Bisogna guardare avanti e non indietro. Non guardare indietro significa non avere nostalgia di come eravamo nel 2009, ma neanche guardare al 1950. IIè ildi chi ha paura diche ha accumulato, ma solo chi è disposto atutto quello che ha, può ottenere tutto quello che. Ilè qualcosa che entra piano piano e poi rimane indelebile nel ricordo di ciò che non ha funzionato". "Ma ilè soprattutto incompatibile con l'idea di, di unicità e di partecipazione che è racchiuso in ...

