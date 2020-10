Juve-Napoli non si gioca, è scontro sul Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Juve-Napoli, il big match della terza giornata di campionato in programma stasera alle 20,45, rischia di essere giocato a colpi di carte bollate anziché sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Napoli ha fatto sapere che i suoi giocatori non partiranno per Torino e resteranno in isolamento fiduciario, come disposto dalle Asl partenopee in seguito alle positività al Covid di Zielinski ed Elmas. Per gli azzurri si profila quindi una sconfitta 3-0 a tavolino, considerando che la Lega di Serie A ha confermato data e orario della partita. Nelle prossime ore il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno, dove staff e giocatori trascorreranno la quarantena alloggiando nell'hotel adiacente il centro sportivo. Nessuno potrà tornare a casa dopo gli allenamenti e nella giornata di ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI --Napoli, il big match della terza giornata di campionato in programma stasera alle 20,45, rischia di essereto a colpi di carte bollate anziché sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Napoli ha fatto sapere che i suoitori non partiranno per Torino e resteranno in isolamento fiduciario, come disposto dalle Asl partenopee in seguito alle positività al Covid di Zielinski ed Elmas. Per gli azzurri si profila quindi una sconfitta 3-0 a tavolino, considerando che la Lega di Serie A ha confermato data e orario della partita. Nelle prossime ore il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno, dove staff etori trascorreranno la quarantena alloggiando nell'hotel adiacente il centro sportivo. Nessuno potrà tornare a casa dopo gli allenamenti e nella giornata di ...

capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - forumJuventus : [ANSA] Dall'ASL nessun divieto al Napoli di raggiungere Torino ?? - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - carmenmetropoli : RT @NicoViscomi: Ricapitoliamo il Napoli non può partire per ordinanza dell’Asl campana e la Juve si vuole presentare in campo per vincere… - GabrieleToralbo : @annatrieste Unico modo che ha la Juve per vincere 3 a 0 questa partita. Non sono ancora pronti per affrontare ques… -

