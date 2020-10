Italia: arrivati i primi giocatori a Coverciano, non ci saranno Bonucci e Chiellini (Di domenica 4 ottobre 2020) La Nazionale Italiana si prepara per il secondo raduno post-lockdown. Sono ben tre le sfide che dovranno affrontare gli azzurri in questa settimana. Si parte dall’amichevole di Firenze contro la Moldavia, per poi proseguire con le due sfide di Nations League contro Polonia e Olanda. Il primo ad arrivare al centro tecnico federale di Coverciano nel primo pomeriggio oggi è stato il commissario tecnico Roberto Mancini, seguito dal suo staff. Il ct ha seguito la giornata di Serie A attendendo l’arrivo dei giocatori. In prima serata è giunto il portiere Marco Silvestri del Verona. Intanto, è arrivata la notizia che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non arriveranno a Firenze a causa dell’isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff della ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) La Nazionalena si prepara per il secondo raduno post-lockdown. Sono ben tre le sfide che dovranno affrontare gli azzurri in questa settimana. Si parte dall’amichevole di Firenze contro la Moldavia, per poi proseguire con le due sfide di Nations League contro Polonia e Olanda. Il primo ad arrivare al centro tecnico federale dinel primo pomeriggio oggi è stato il commissario tecnico Roberto Mancini, seguito dal suo staff. Il ct ha seguito la giornata di Serie A attendendo l’arrivo dei. In prima serata è giunto il portiere Marco Silvestri del Verona. Intanto, è arrivata la notizia che Giorgioe Leonardonon arriveranno a Firenze a causa dell’isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff della ...

LaStampa : I medici cubani arrivati per aiutare l'Italia candidati al Nobel per la pace - sportface2016 : #Italia - Arrivati i primi giocatori a #Coverciano - Eduardo01508575 : @SpudFNVPN Tecnicamente uno dei giocatori più forti mai arrivati in Italia - Inadiecto : Non ha il rdc perché è uno dei ragazzi arrivati in Italia anni fa, ma col lockdown molte attività hanno chiuso. E g… - StufaMarcia1 : RT @Lex99438816: L’Europa si è dimostrata solidale.. ???????????? Blocco mascherine Nostri soldi prestati con interessi ancora non arrivati. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia arrivati Coronavirus, i contagi odierni in Italia arrivati a 2.844. Ventisette i morti Soverato Web Coronavirus, in arrivo una nuova stretta anche in Italia. Lockdown parziale a New York, Parigi chiude i bar

Spaventa il numero costante dei contagi da Covid-19 che sembra essersi stabilizzato da qualche giorno intorno a 2.500 nuovi casi giornalieri. E mentre in Italia si pensa a nuove misure restrittive a N ...

Juve-Napoli: pioggia, selfie, soliti riti e 30 tifosi vip alla "partita che non c'è"

"Andiamo a vincere questa partita", urla qualche buontempone affacciandosi dal finestrino. Manca solo la scritta "Benvenuti alla partita che non c'è" a rendere ancora più surreale l'atmosfera. Già, pe ...

Spaventa il numero costante dei contagi da Covid-19 che sembra essersi stabilizzato da qualche giorno intorno a 2.500 nuovi casi giornalieri. E mentre in Italia si pensa a nuove misure restrittive a N ..."Andiamo a vincere questa partita", urla qualche buontempone affacciandosi dal finestrino. Manca solo la scritta "Benvenuti alla partita che non c'è" a rendere ancora più surreale l'atmosfera. Già, pe ...