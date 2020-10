Il pasticcio Juventus-Napoli | le tappe | il regolamento e la situazione a poche ore dal match

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il. Si è alzato un vero e proprio polverone sul bigdella terza giornata del campionato di Serie A. Ma andiamo con ordine. In casa Genoa è scoppiato un vero e proprio focolaio, con il passare delle ore è aumentata la preoccupazione anche in casaconsiderando i contatti ravvicinati nella sfida della seconda giornata (conclusa 6-0 per la squadra di Gattuso). Iniziano una serie di tamponi per gli azzurri e vengono riscontrate tre positività, prima Zielinski, poi Elmas e un membro dello staff. Secondo il nuovodella Lega ci sono i margini per disputare la partita Juve-. Come deciso per il protocollo il soggetto positivo va in quarantena, gli altri si isolano nel centro sportivo ed ...