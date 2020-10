Gabriel Garko si racconta a Silvia Toffanin: “la più grande paura era perdere il lavoro” (Di domenica 4 ottobre 2020) Con gli occhi lucidi Garko si confida nel salotto di Silvia Toffanin. Ammette di star frequentando un ragazzo e non esclude il desiderio di avere dei figli, in un futuro prossimo. Parla poi del suo recentissimo coming out al GF VIP, e dice di non esser mai stato una persona falsa, puntando i riflettori su un sistema, quello dello spettacolo, che in passato gli ha imposto di fingersi etero e tenere nascosta la sua omosessualità. “Non sono mai stato falso”, dice. E ammette apertamente che la sua paura più grande era quella di perdere il lavoro. “Il giorno dopo non volevo uscire, mi vergognavo, e invece c’è stata una bella reazione da parte del pubblico“, ha dichiarato. L’attore parla di come nella vita ci venga spesso ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Con gli occhi lucidisi confida nel salotto di. Ammette di star frequentando un ragazzo e non esclude il desiderio di avere dei figli, in un futuro prossimo. Parla poi del suo recentissimo coming out al GF VIP, e dice di non esser mai stato una persona falsa, puntando i riflettori su un sistema, quello dello spettacolo, che in passato gli ha imposto di fingersi etero e tenere nascosta la sua omosessualità. “Non sono mai stato falso”, dice. E ammette apertamente che la suapiùera quella diil lavoro. “Il giorno dopo non volevo uscire, mi vergognavo, e invece c’è stata una bella reazione da parte del pubblico“, ha dichiarato. L’attore parla di come nella vita ci venga spesso ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - QuotidianPost : Gabriel Garko si racconta a Silvia Toffanin: “la più grande paura era perdere il lavoro” - Wallee___ : RT @lagambadigarpez: In Italia Gabriel Garko ha dovuto nascondersi per poter continuare a interpretare determinati ruoli. In America Neil P… -