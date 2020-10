Donatella Milani svela il dramma sulla sua malattia che l’ha condotta alla depressione (Di domenica 4 ottobre 2020) Donatella Milani, qualche tempo fa, ha rivelato le motivazioni che l’hanno spinta alla depressione e come sia riuscita ad uscirne. Donatella Milani (fonte Instagram @DonatellaMilani official)Donatella Milani, oggi ospite a Domenica Live, parlerà del suo dramma vissuto diversi anni fa e che l’ha costretta a vivere un momento davvero difficile della sua vita. La cantante ha raggiunto una grande notorietà negli anni Ottanta, quando ha affiancato alla sua carriera da cantante anche quella da autrice di brani insieme a Pupo. La Milani insieme al cantante e a Paolo Barabani ha scritto uno dei pezzi più celebri del mondo ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020), qualche tempo fa, ha rivelato le motivazioni che l’hanno spintae come sia riuscita ad uscirne.(fonte Instagram @official), oggi ospite a Domenica Live, parlerà del suovissuto diversi anni fa e che l’ha costretta a vivere un momento davvero difficile della sua vita. La cantante ha raggiunto una grande notorietà negli anni Ottanta, quando ha affiancatosua carriera da cantante anche quella da autrice di brani insieme a Pupo. Lainsieme al cantante e a Paolo Barabani ha scritto uno dei pezzi più celebri del mondo ...

