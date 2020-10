Covid, stop al campionato? Speranza: 'Per il Cts può andare avanti ma la priorità è la salute' (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti'. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono aldi'. Lo ha detto il ministro della, Roberto, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda ...

LegaSalvini : ?? #ZOFFILI: 'IO MINACCIATO DI MORTE PER AVER DIFESO ITALIA E SARDEGNA. 10 MIGRANTI ALAN KURDI POSITIVI AL COVID. ST… - occhio_notizie : #Fisco, nessuno stop dal #Covid: dal 15 ottobre raffica di cartelle esattoriali - ClaraPorta4 : RT @willy_signori: Certo 2 domande sull'operato del dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli1 me le farei: ieri lo stop al Napoli per mo… - MarcoM17375606 : RT @LudovicaFinardi: ma fatemi capire ma perchè le altre squadre che hanno giocatori contagiati devono giocare lo stesso e solo il napoli n… - LudovicaFinardi : ma fatemi capire ma perchè le altre squadre che hanno giocatori contagiati devono giocare lo stesso e solo il napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Calciatore positivo al Covid, stop alla partita Sassoferrato-Genga. Tampone-bis, attesa la... Corriere Adriatico Covid, stop al campionato? Speranza: «Per il Cts può andare avanti ma la priorità è la salute»

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda su un eventuale stop al campionato di calcio. © Fornito da Leggo Ancora Speranza: «È già deciso che ...

Covid, stop al campionato? Speranza: «Per il Cts può andare avanti»

«Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in ...

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda su un eventuale stop al campionato di calcio. © Fornito da Leggo Ancora Speranza: «È già deciso che ...«Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in ...