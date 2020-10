Covid in classe, la ministra Azzolina: “Pronti all’emergenza, le scuole non chiuderanno. Il problema non sono le classi ma cosa succede fuori” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Se avessimo aperto le scuole ad agosto, quando i numeri stavano salendo, ci sarebbe stato qualcuno pronto a dare lo stesso erroneo giudizio. Il problema non è la scuola, ma ciò che avviene fuori. Per questo vorrei fare un appello ai ragazzi: rispettino le regole anche quando escono dai loro istituti”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un’intervista alla Stampa. “Abbiamo milioni di studenti e migliaia di istituti. Dobbiamo confrontare i nostri dati con quelli delle Asl e il primo bilancio serio arriverà a metà ottobre, ma stiamo monitorando la situazione e i contagi registrati a scuola sono molto bassi: si parla dello zero virgola”, sottolinea Azzolina a proposito dei numeri che parlano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Se avessimo aperto lead agosto, quando i numeri stavano salendo, ci sarebbe stato qualcuno pronto a dare lo stesso erroneo giudizio. Ilnon è la scuola, ma ciò che avviene fuori. Per questo vorrei fare un appello ai ragazzi: rispettino le regole anche quando escono dai loro istituti”. Così ladell’Istruzione Lucianel corso di un’intervista alla Stampa. “Abbiamo milioni di studenti e migliaia di istituti. Dobbiamo confrontare i nostri dati con quelli delle Asl e il primo bilancio serio arriverà a metà ottobre, ma stiamo monitorando la situazione e i contagi registrati a scuolamolto bassi: si parla dello zero virgola”, sottolineaa proposito dei numeri che parlano di ...

sole24ore : Il Covid entra in classe, sono più di 400 le scuole già colpite e 75 sono state chiuse. Per saperne di più: ??… - voxserena : hanno chiuso il mio liceo per casi covid e miei compagni di classe sono pure contenti MADONNA MI VERREBBE VOGLIA DI PRENDERLI A SCHIAFFI?? - clikservernet : Covid in classe, la ministra Azzolina: “Pronti all’emergenza, scuole non chiuderanno. Problema non sono le classi m… - Noovyis : (Covid in classe, la ministra Azzolina: “Pronti all’emergenza, scuole non chiuderanno. Problema non sono le classi… - maselli1_s : @fattoquotidiano Questi maiali se ne fottono del Covid. Se si contagiano loro, in quarantena solo il contagiato. SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid classe Covid a scuola, sempre più casi a Savona. Classe dell'Itis in quarantena Il Secolo XIX Confermata la positività della studentessa del Guglielmotti

Your browser is blocking some features of this website. Please follow the instructions at http://support.heateor.com/browser-blocking-social-features/ to unblock these. CIVITAVECCHIA – Un nuovo caso d ...

Coronavirus, bimbi e maestre positivi in Irpinia: timore focolaio

Questo perché tra i bimbi risultati positivi al coronavirus c'è anche il figlio Otto bambini di otto e nove anni contagiati assieme alle due insegnanti in una terza classe elementare di ...

Your browser is blocking some features of this website. Please follow the instructions at http://support.heateor.com/browser-blocking-social-features/ to unblock these. CIVITAVECCHIA – Un nuovo caso d ...Questo perché tra i bimbi risultati positivi al coronavirus c'è anche il figlio Otto bambini di otto e nove anni contagiati assieme alle due insegnanti in una terza classe elementare di ...