Coronavirus, Mattarella “preoccupati per aumento contagi” (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l’aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Mattarella “preoccupati per aumento contagi” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l’del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale.(ITALPRESS). L'articolo“preoccupati percontagi” proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - AlidaB71 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato' #ANSA… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato' #ANSA… - OnlineAletheia : Emergenza coronavirus, nuovo lockdown. Mattarella: ” grande preoccupazione per l’aumento del ritmo del contagio del… - princigallomich : Coronavirus, Mattarella “preoccupati per aumento contagi” -