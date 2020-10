Cividale – Castelmonte: Faggioli il più veloce (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ stato il pluri-campione europeo Simone Faggioli a firmare il miglior tempo alla Cividale-Castelmonte, gara organizzata dalla scuderia Red White e giunta alla sua 43esima edizione. La sua vittoria, tuttavia, è sub iudice, in quanto il secondo classificato, Christian Merli, ha sporto reclamo. Classificata congelata, dunque, anche se il pilota della Norma M20 Fc ha dato spettacolo, chiudendo gara 1 e gara 2 sotto il muro dei 6’ (5’59’’58) e stabilendo con 2’55’’18 nel secondo passaggio il record del tracciato della prova valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), per il campionato sloveno e per il campionato del Centro Europa (FIA CEZ). Tra le auto storiche il più veloce di tutti ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ stato il pluri-campione europeo Simonea firmare il miglior tempo alla, gara organizzata dalla scuderia Red White e giunta alla sua 43esima edizione. La sua vittoria, tuttavia, è sub iudice, in quanto il secondo classificato, Christian Merli, ha sporto reclamo. Classificata congelata, dunque, anche se il pilota della Norma M20 Fc ha dato spettacolo, chiudendo gara 1 e gara 2 sotto il muro dei 6’ (5’59’’58) e stabilendo con 2’55’’18 nel secondo passaggio il record del tracciato della prova valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), per il campionato sloveno e per il campionato del Centro Europa (FIA CEZ). Tra le auto storiche il piùdi tutti ...

