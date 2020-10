Catania, ex senatrice shock sul palco di Salvini: “La vecchia mafia difendeva il nostro territorio” (Di domenica 4 ottobre 2020) Dal palco di “Io con Salvini” l’ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano, dopo avere accusato il “governo abusivo” di non impedire “l’invasione del Paese” e di essere “complice di chi traffica carne umana”, ha pronunciato una frase shock: “La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima”, ha detto. “Non esiste più – ha continuato Maraventano – Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Per queste parole il popolo dei social si scaglia contro l’ex senatrice leghista che si è presentata sul palco della ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Daldi “Io con” l’ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano, dopo avere accusato il “governo abusivo” di non impedire “l’invasione del Paese” e di essere “complice di chi traffica carne umana”, ha pronunciato una frase: “La nostraormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima”, ha detto. “Non esiste più – ha continuato Maraventano – Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Per queste parole il popolo dei social si scaglia contro l’exleghista che si è presentata suldella ...

