Atalanta-Cagliari | il post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la roboante vittoria contro il, Gianpiero Gasperini si è presentato come di consueto in conferenza. Lucida la disamina del tecnico ex Genoa:”giocata con grande qualità. Poi, anche nelle migliori partite, c’è sempre qualcosa da migliorare, perché qualche sbavatura c’è stata. Però siamo stati bravi, perché non ci siamo fermati all’errore, siamo andati avanti e abbiamo continuato a giocare come sappiamo. L’inserimento dei nuovi? Abbiamo una base molto importante e molto solida, quindi i 15-16 dell’anno scorso permetteranno anche i nuovi di inserirsi con maggior gradualità. Questo è importante, ma sono sicuro che ci daranno una grossa mano anche i nuovi nel corso della stagione, visti i tanti impegni. Si stanno allenando tutti ...