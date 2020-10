Anticipazioni Beautiful lunedì 5 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

Lunedì 5– Brooke punta il dito: per Brooke l'unico responsabile di questa triste vicenda Thomas che ha taciuto nel momento in cui bisogna parlare e far emergere la verità. Per la donna la sua colpa è più grave perchè si è approfittato della situazione per i suoi sporchi fini. Al momento però sono tutti concentrati su Steffy la cui disperazione travolge ogni cosa. Come affronterà la giovane questo grave momento della sua vita?