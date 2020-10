William, che al vertice sulla Megxit «rifiutò di mangiare con Harry» (Di sabato 3 ottobre 2020) «Non sarebbe riuscito a sorridergli durante il pranzo, lo avrebbe trovato un gesto ipocrita». È così che lo scorso gennaio, al celebre vertice della royal family sulla questione Megxit, il principe William si rifiutò di mangiare insieme al fratello Harry. Stando a quanto riportato dal biografo reale Robert Lacey nel suo nuovo libro Battle of Brothers, l’erede al trono avrebbe infatti declinato l’invito della regina Elisabetta. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) «Non sarebbe riuscito a sorridergli durante il pranzo, lo avrebbe trovato un gesto ipocrita». È così che lo scorso gennaio, al celebre vertice della royal family sulla questione Megxit, il principe William si rifiutò di mangiare insieme al fratello Harry. Stando a quanto riportato dal biografo reale Robert Lacey nel suo nuovo libro Battle of Brothers, l’erede al trono avrebbe infatti declinato l’invito della regina Elisabetta.

«Senza contare che Meghan non è una donna tranquilla ... A consolare la coppia ci saranno il nipote William con la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis, oltre a Carlo e Anna, primogenito e ...

Il biografo reale Robert Lacey, nel nuovo libro «Battle of Brothers», rivela inediti particolari riguardo la frattura tra i principi: «L’erede al trono, sconvolto dall’annuncio del fratello, arrivò al ...

