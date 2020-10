Smart city - Audi: "Il Car-to-X contribuirà a ridisegnare l'ecosistema urbano" (Di sabato 3 ottobre 2020) Le nuove tecnologie, il coronavirus, unurbanistica in evoluzione ma anche nuove attitudini comportamentali: sono tanti i fattori che determineranno il futuro delle grandi città, di cui si è discusso nel talk Change your view, change your way. Luomo al centro tenutosi nellambito della Interni Designers Week a Milano. In questo cambiamento, anche lautomobile è pronta a fare la sua parte, non solo evolvendosi allinsegna della sostenibilità ma anche rivisitando il proprio ruolo nel contesto urbano grazie alla connettività: Il Car-to-X permetterà un ridisegno dellecosistema urbano, ha detto Fabrizio Longo, direttore Audi Italia. Non uno ma tanti centri. Il Car-to-X, ossia la capacità delle vetture di dialogare con le infrastrutture cittadine, dovrà integrarsi a uno ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 ottobre 2020) Le nuove tecnologie, il coronavirus, unurbanistica in evoluzione ma anche nuove attitudini comportamentali: sono tanti i fattori che determineranno il futuro delle grandi città, di cui si è discusso nel talk Change your view, change your way. Luomo al centro tenutosi nellambito della Interni Designers Week a Milano. In questo cambiamento, anche lautomobile è pronta a fare la sua parte, non solo evolvendosi allinsegna della sostenibilità ma anche rivisitando il proprio ruolo nel contestograzie alla connettività: Il Car-to-X permetterà un ridisegno dell, ha detto Fabrizio Longo, direttoreItalia. Non uno ma tanti centri. Il Car-to-X, ossia la capacità delle vetture di dialogare con le infrastrutture cittadine, dovrà integrarsi a uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart city Recovery Fund, Anci: "Risorse immediate per le smart city" CorCom Manifattura Tabacchi, così Verona inizia a cambiare volto per diventare capitale italiana della cultura

L’ex Manifattura Tabacchi è uno dei 22 cantieri che cambieranno nei prossimi anni il volto di Verona. Ieri sera la presentazione (qui il nostro video) presenti gli assessori all'Urbanistica Ilaria Seg ...

Open Fiber, anche a Savona 4500 unità immobiliari connesse a banda ultralarga

Aperta la vendibilità dei servizi FTTH con Macrotel, Sky, Tiscali, Vodafone e WindTre. Investimento complessivo della società pari a 9 milioni di euro ...

