(Di sabato 3 ottobre 2020)si affronteranno domenica 4 ottobre alle ore 15:00. Un testacoda che nasconde molte insidie; da una parte Liverani vuole alzare la testa dopo le prime due sconfitte stagionali, contro Napoli e Bologna; Juric invece vuole consolidare la propria posizione in classifica con la terza vittoria consecutiva. Di seguito riportiamo ledei tecnici in vista del match del Tardini. Fabio Liverani L’ex tecnico del Lecce fà una riflessione sul match contro il: “Sicuramente mancando due giorni la squadra mi è sembrata più attenta e meno distratta. C’è concentrazione, questo stato d’animo ha portato dispendio a livello mentale, sono felice che tra 48 ore finisca, martedì riprenderemo il gruppo a Collecchio. Credo che l’essere ...

periodicodaily : Parma-Verona, le parole degli allenatori #ParmaVerona - sh3lby99 : RT @CR7Brasil: CR7 na Serie A em 2020: Cagliari ????????? Roma ?? Parma ???? Napoli ?? Fiorentina ???? Verona ?? Spal ?? Inter ??? Bologna… - passione_inter : Darmian convocato per Parma-Verona, Liverani: 'È un giocatore dell'Inter, non partirà titolare' -… - Fantacalcio : Parma-Verona, Liverani: 'Cornelius ed Inglese ci sono' - sportface2016 : #SerieA | #Parma, le parole del tecnico Fabio #Liverani alla vigilia della gara contro il #Verona #ParmaVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Verona

Liverani si sofferma poi sugli avversari: "E' evidente che avendo sei punti stanno bene, sono partiti forte. Giocano in duelli, per fronteggiarli bisogna avere la stessa forza e la stessa fame.Sulla carta Matteo Darmian è già un calciatore dell’Inter, dato che nelle scorse ore ha svolto le visite mediche propedeutiche al suo passaggio in nerazzurro. L’annuncio ufficiale, però, non c’è ancor ...