Parma, Liverani: "Serve tempo per costruire un'identità. Ma siamo cattivi e tosti" (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Parma cerca di smuovere la classifica dopo due sconfitte subite in altrettante uscite. I gialloblu hanno rimediato k.o. pesanti contro Napoli e Bologna. Il tecnico Fabio Liverani commenta il momento difficile in conferenza stampa: "Mancando due giorni alla fine del mercato, la squadra mi è sembrata più attenta e più concentrata e meno attenta al mercato. Si va verso la chiusura e la squadra ha più concentrazione. E' evidente che per noi questo stato d'animo ci ha portato un po' di dispendio a livello mentale, sono felice che il mercato finisca perché credo che da martedì e mercoledì sarà diverso lavorare. Questa settimana li ho visti vogliosi, sapendo di affrontare una battaglia. L'essere tosti è mentale e noi vogliamo esserlo. Lo abbiamo nel DNA e se in certi momenti non c'è stato ...

