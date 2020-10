Motori a Red Bull – Renault disponibile nel 2022 (Di sabato 3 ottobre 2020) La Renault ha indicato che è disposta a fornire Motori a Red Bull Racing e AlphaTauri dopo che la Honda si ritirerà dalla Formula 1 alla fine del 2021.Entrambe le squadre stanno iniziando la ricerca di un partner alternativo per il 2022 dopo che la Honda ha annunciato venerdì che interromperà la sua fornitura in F1 alla fine della prossima stagione. Renault disposta a fornire Red Bull La Renault ha fornito la Red Bull dal 2007 al 2018 e le due società hanno vinto quattro doppi campionati del mondo insieme. Tuttavia, la relazione si è inasprita e si è conclusa male a causa di alcune animosità personali tra il capo della Renault Sport Cyril Abiteboul e il team principal della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Laha indicato che è disposta a fornirea RedRacing e AlphaTauri dopo che la Honda si ritirerà dalla Formula 1 alla fine del 2021.Entrambe le squadre stanno iniziando la ricerca di un partner alternativo per ildopo che la Honda ha annunciato venerdì che interromperà la sua fornitura in F1 alla fine della prossima stagione.disposta a fornire RedLaha fornito la Reddal 2007 al 2018 e le due società hanno vinto quattro doppi campionati del mondo insieme. Tuttavia, la relazione si è inasprita e si è conclusa male a causa di alcune animosità personali tra il capo dellaSport Cyril Abiteboul e il team principal della ...

