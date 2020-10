Maltempo nel Nord Italia: morto un vigile del fuoco volontario in Val d’Aosta, 11 dispersi in Piemonte. Le ultime notizie di oggi 3 ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo si è abbattuto sul Nord Italia oggi, sabato 3 ottobre 2020, colpendo in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dove un vigile del fuoco volontario ha perso la vita. Sono invece almeno 11 le persone che risultano disperse in Piemonte, dove sono state colpite le zone del Cuneese e la Valsesia, in provincia di Vercelli. Il Piemonte e la Liguria chiederanno lo stato d’emergenza. Maltempo in Piemonte, 11 dispersi. Cirio: “Allerta rimane massima” La regione Piemonte parla di una “situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone” ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsi è abbattuto sul, sabato 32020, colpendo in particolare, Liguria e Valle d’Aosta, dove undelha perso la vita. Sono invece almeno 11 le persone che risultano disperse in, dove sono state colpite le zone del Cuneese e la Valsesia, in provincia di Vercelli. Ile la Liguria chiederanno lo stato d’emergenza.in, 11. Cirio: “Allerta rimane massima” La regioneparla di una “situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone” ...

emergenzavvf : ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori mac… - DPCgov : #3ottobre Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, decedu… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - CittadinidiTwtt : RT @ProvinciaTrento: ????In queste ore il #maltempo ha colpito il #Trentino, fra le criticità maggiori quella del fiume #Sarca. Ecco nel de… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Maltempo, Regina chiusa a Colonno Previste schiarite nel pomeriggio -