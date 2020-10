Maltempo, alluvione in Piemonte: piogge senza precedenti, 662mm da ieri a Sambughetto e 620mm a Mergozzo. Tutti i DATI e le FOTO del disastro (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono impressionanti i DATI pluviometrici delle ultime ore in Piemonte, dove da ieri piove in modo torrenziale con forti temporali che hanno devastato il territorio. Il bilancio è di un morto in Valle d’Aosta, 11 dispersi in Piemonte e altri 12 dispersi in Francia, nel dipartimento di Nizza, molto vicino al confine con l’Italia. Il governatore del Piemonte Cirio ha spiegato che “al momento si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul vsersante italiano e Francese“. Un altro disperso “si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia”. I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono impressionanti ipluviometrici delle ultime ore in, dove dapiove in modo torrenziale con forti temporali che hanno devastato il territorio. Il bilancio è di un morto in Valle d’Aosta, 11 dispersi ine altri 12 dispersi in Francia, nel dipartimento di Nizza, molto vicino al confine con l’Italia. Il governatore delCirio ha spiegato che “al momento si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul vsersante italiano e Francese“. Un altro disperso “si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia”. I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di ...

