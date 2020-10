Luca Onestini su Ivana Mrazova: “Siamo distanti? Questa è la verità” (Di sabato 3 ottobre 2020) Luca Onestini ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, in cui parla della sua relazione con Ivana Mrazova e del loro presunto allontanamento. Una delle coppie più famose dello showbiz italiano… Questo articolo Luca Onestini su Ivana Mrazova: “Siamo distanti? Questa è la verità” è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 ottobre 2020)ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, in cui parla della sua relazione cone del loro presunto allontanamento. Una delle coppie più famose dello showbiz italiano… Questo articolosu: “Siamoè la verità” è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

findingAshhug : Premetto che ho seguito il grande fratello solo ieri sera perché ormai non mi piace come una volta, il gfvip più au… - vxlentlnx : @Iososcioccobas1 la vera coppia erano luca onestini e ivana mrazova - veracegossip : Luca Onestini intervoatato da Chi... Non le manda a dire a Soleil dicendo di aver preso un abbaglio a Uomini e Donn… - SourWolf7 : RT @LivinInHardinIG: Nel 2017 nella casa avevamo “BATTI LE MANI, SCHIOCCA LE DITA, UMORE ALTO TUTTA LA VITA” di Luca Onestini, mentre quest… - ElTrattore : RT @LivinInHardinIG: Nel 2017 nella casa avevamo “BATTI LE MANI, SCHIOCCA LE DITA, UMORE ALTO TUTTA LA VITA” di Luca Onestini, mentre quest… -