Italia, Mancini esclude i calciatori del Napoli dopo il caso Covid (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Mancini non ha convocato Di Lorenzo e Meret a seguito del caso Covid-19 nel Napoli Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha diramato ieri la lista dei convocati in vista degli impegni contro Moldova, Polonia e Olanda. A questo elenco mancano due calciatori ormai fissi nelle chiamate del c.t.: ovvero Di Lorenzo e Meret. La decisione di Mancini è giustificata dal caso Covid-19 che si sta vivendo in casa Napoli. L'allenatore ha deciso di non convocare calciatori del club partenopeo proprio per non rischiare contagi in ritiro. Leggi su Calcionews24.com

