Grande Fratello Vip 5, Sesta Puntata: Denis Dosio Squalificato, Lascia la Casa in Lacrime! (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Sesta Puntata: la squalifica di Denis Dosio, il rapporto tra Pierpaolo, la Gregoraci e Briatore, confessioni, sorprese e le nuove nomination. Ecco quello che è successo nella Sesta Puntata del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip, Sesta Puntata: la decisione su Denis Dosio, la Gregoraci vs Briatore La Sesta Puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con il solito riassunto di Alfonso Signorini che è poi andato ad affrontare i vari argomenti con i concorrenti della Casa. Il conduttore ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip,: la squalifica di, il rapporto tra Pierpaolo, la Gregoraci e Briatore, confessioni, sorprese e le nuove nomination. Ecco quello che è successo nelladelVip.Vip,: la decisione su, la Gregoraci vs Briatore LadelVip è iniziata con il solito riassunto di Alfonso Signorini che è poi andato ad affrontare i vari argomenti con i concorrenti della. Il conduttore ha ...

