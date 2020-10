Giro d’Italia al via – Inglesi favoriti, speranze di Nibali, protocollo Covid e la vera incognita: il meteo. Tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 3 ottobre 2020) Il passaggio davanti a tutti sul Monte Grappa, l’attacco in discesa e la vittoria davanti a Ivan Basso e Michele Scarponi. Il 24 maggio 2010 Vincenzo Nibali conquistava la sua prima tappa al Giro, la Ferrara-Asolo. Lui, con Basso e Scarponi: gli ultimi tre italiani capaci di trionfare nella corsa Rosa. Un decennio dopo l’Italia si aggrappa ancora allo Squalo, che nel frattempo ha vinto Tutto ma a novembre compirà 36 anni e non vince una grande corsa a tappe dal 2016. Il 103esimo Giro d’Italia di ciclismo scatta dalla cittadina normanna di Monreale, alle porte di Palermo, con una cronometro lunga 15 km che porterà nel cuore commerciale del capoluogo siciliano. Da lì partirà la risalita della penisola, lunga 3.497,9 chilometri, tra gli inediti colori dell’autunno. Tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il passaggio davanti a tutti sul Monte Grappa, l’attacco in discesa e la vittoria davanti a Ivan Basso e Michele Scarponi. Il 24 maggio 2010 Vincenzoconquistava la sua prima tappa al, la Ferrara-Asolo. Lui, con Basso e Scarponi: gli ultimi tre italiani capaci di trionfare nella corsa Rosa. Un decennio dopo l’Italia si aggrappa ancora allo Squalo, che nel frattempo ha vintoma a novembre compirà 36 anni e non vince una grande corsa a tappe dal 2016. Il 103esimod’Italia di ciclismo scatta dalla cittadina normanna di Monreale, alle porte di Palermo, con una cronometro lunga 15 km che porterà nel cuore commerciale del capoluogo siciliano. Da lì partirà la risalita della penisola, lunga 3.497,9 chilometri, tra gli inediti colori dell’autunno. Tutti ...

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : Buonasera Giro! Il punto di @monicabertini e @ivanbasso sulla prima tappa del Giro d'Italia 2020, la crono da Monre… - msKOSTNER : In partenza per Palermo a dare il via al Giro d’Italia. Orgogliosa di fare la madrina della prima tappa!! ???????????… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Giro d’Italia al via – Inglesi favoriti, speranze di Nibali, protocollo Covid e la vera incognita: il meteo. Tutto que… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Giro d’Italia, prima del Covid: un secolo fa la pandemia di Spagnola e la corsa vinta da Girardengo dopo aver sconfitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia