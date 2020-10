Di Battista scoperchia l' identità irrisolta di M5S

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lo stile descamisado, scomposto, egotico di Dispingerebbe a non dargli troppa importanza. E tuttavia il problema non è lui, ma il caso serio che egli evoca, quello dell’del M5S. In preda a convulsioni, ma tuttora gruppo largamente maggioritario in Parlamento. Che alcuni danno per morto o comunque morente. Quantomeno prematuramente. Sia perché tuttora accreditato di un consenso che si aggira intorno al 16-17%, sia perché non deve trarre in inganno la sua debacle alle Regionali e nei Comuni, essendo il suo un voto di opinione che prende corpo alle elezioni politiche.Dunque, Di. Al quale si devono concedere due cose:1) Una coerenza soggettiva, lui è sempre lui, l’esponente più espressivo ed amato del M5S allo stato nascente; 2) Egli ...