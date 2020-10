Crisanti a TPI | “Sul vaccino antinfluenzale Governo e Regioni sono in ritardo pauroso”

Leggi su tpi

(Di sabato 3 ottobre 2020) L’epidemiologo Andreaè tra gli scienziati che hanno aderito alla campagna di TPI per una vaccinazionedi massa in ottica di contrasto al Covid-19. Il, infatti, potrebbe semplificare le diagnosi di SARS-CoV-2 e la gestione dei casi sospetti anche se, secondo l’epidemiologo, non si può dire che – come sostenuto da alcuni studi – ilpossa ridurre il rischio di contagio e di mortalità da Covid-19: “Non lo sa nessuno se è così. Teniamoci molto, molto cauti. La verità e che non si sa. Nonstudi pubblicati.stati messi a disposizione della comunità scientifica, ma non stati analizzati nel ...