Covid: positivi altri tre giocatori del Genoa (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Si amplia al Genoa la platea dei giocatori che hanno contratto il Covid. Stamattina il club ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultati positivi al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Si amplia alla platea deiche hanno contratto il. Stamattina il club ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultatial ...

sscnapoli : Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielins… - emenietti : allora, daccapo. si è positivi al coronavirus, non alla covid-19. si può essere positivi al coronavirus e non m… - AAlciato : D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I… - CrapanzanoRobin : RT @Sport_Mediaset: +++ #Genoa: anche #Criscito, #Biraschi e #Males positivi al #Covid, 17 i giocatori contagiati. +++ #SportMediaset #Ulti… - damy85twit : RT @Eurosport_IT: Continua ad estendersi il focolaio di positivi nel Genoa ?? #SerieA | #Genoa | #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid: altri tre casi positivi al Genoa Agenzia ANSA Partoriente positiva al Pronto soccorso ostetrico di Siracusa, attuato il protocollo anticovid

A seguito del caso di una gestante risultata positiva al Covid-19 dopo che si era presentata al Pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e ricoverata in emergenza per il parto ...

Coronavirus, altri tre casi nel Genoa: sono 17 i calciatori positivi

Si amplia al Genoa la platea dei giocatori che hanno contratto il covid . Stamattina il club ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono ...

A seguito del caso di una gestante risultata positiva al Covid-19 dopo che si era presentata al Pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e ricoverata in emergenza per il parto ...Si amplia al Genoa la platea dei giocatori che hanno contratto il covid . Stamattina il club ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono ...