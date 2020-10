Covid-19, Juve-Napoli non si gioca? L’ASL blocca la squadra di Gattuso (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli non parte per Torino: l’ASL – insieme alla Regione Campania – ha deciso di bloccare la partenza dei partenopei. Non si gioca contro la Juve? Clamoroso ma nemmeno troppo. In seguito alla positività di due calciatori (Zielinski ed Elmas) e di un collaboratore di Gattuso, l’ASL e la Regione Campania hanno deciso di non far partire il Napoli alla volta di Torino per la sfida contro la Juventus. Come riferisce Sky Sport, la decisione è maturata dopo i tamponi effettuati nelle scorse ore e dove sono emersi i tre casi di positività al Covid-19. Secondo i vertici della Regione – guidata dal Governatore Vincenzo De Luca – il rischio di un caso Genoa-bis è molto alto in questo momento e ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilnon parte per Torino: l’ASL – insieme alla Regione Campania – ha deciso dire la partenza dei partenopei. Non sicontro la? Clamoroso ma nemmeno troppo. In seguito alla positività di due calciatori (Zielinski ed Elmas) e di un collaboratore di, l’ASL e la Regione Campania hanno deciso di non far partire ilalla volta di Torino per la sfida contro lantus. Come riferisce Sky Sport, la decisione è maturata dopo i tamponi effettuati nelle scorse ore e dove sono emersi i tre casi di positività al-19. Secondo i vertici della Regione – guidata dal Governatore Vincenzo De Luca – il rischio di un caso Genoa-bis è molto alto in questo momento e ...

Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - FBiasin : 'Emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staf… - Sport_Mediaset : #Juve: due membri dello staff positivi al Covid-19, squadra in isolamento. 'Questa procedura permetterà a tutti i s… - velosodiego : @maldiniforever3 Chiudete tutto ci Vediamo nel 21/22 se l Atalanta con 1 caso positivo gioca la Juve deve chiedere… - PulitiElena : RT @marcoprat: #Covid, #Juve-#Napoli a rischio: Asl blocca i giocatori azzurri. «Rischio epidemiologico» @corriere -