Cagliari | i convocati di Di Francesco | Gaston Pereiro e Luvumbo

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco idi Eusebio Diper Atalanta-. Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico rossoblu. Il tecnico delEusebio Diha diramato la lista deiin vista della partita contro l’Atalanta in programma domani alle 12:30. Due gli assenti:e Zito. L’elenco completo dei: 1 Aresti 2 Godin 3 Tripaldelli 6 Rog 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 12 Caligara 14 Pinna 15 Klavan 17 Tramoni 18 Nandez 19 Pisacane 21 Oliva 22 Lykogiannis 24 Faragò 25 Zappa 28 Cragno 30 Pavoletti 31 Vicario 33 Sottil 40 Walukiewicz 44 Carboni Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, Nainggolan non convocato per Lazio-Inter: ritorno ter sempre più vicino? - Le parti lavorano su cifre e contropartite ...