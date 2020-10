"Basta corse, siamo ecologici" Honda spaventa la Formula 1 (Di sabato 3 ottobre 2020) Umberto Zapelloni La storica casa motoristica giapponese si ritirerà dal Circus nel 2021: "Vogliamo diventare carbon free" La Bmw aveva sfruttato la stessa scusa per lasciare la Formula 1 nel 2009. «La nostra azienda preferisce concentrarsi su nuovi progetti nel campo della sostenibilità». Missione che poi la casa bavarese ha ampiamente assolto diventando uno dei leader mondiali della mobilità elettrica con oltre mezzo milione di veicoli venduti alla fine dello scorso anno. Un percorso che la Mercedes ha ugualmente seguito, restando in pista e aggiungendo alle vittorie in Formula 1, l'ampliamento della sua gamma elettrificata. Adesso a dire addio alla Formula 1 con un anno di anticipo è la Honda. Fornirà i motori a Red Bull e Alpha Tauri nel 2021, poi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Umberto Zapelloni La storica casa motoristica giapponese si ritirerà dal Circus nel 2021: "Vogliamo diventare carbon free" La Bmw aveva sfruttato la stessa scusa per lasciare la1 nel 2009. «La nostra azienda preferisce concentrarsi su nuovi progetti nel campo della sostenibilità». Missione che poi la casa bavarese ha ampiamente assolto diventando uno dei leader mondiali della mobilità elettrica con oltre mezzo milione di veicoli venduti alla fine dello scorso anno. Un percorso che la Mercedes ha ugualmente seguito, restando in pista e aggiungendo alle vittorie in1, l'ampliamento della sua gamma elettrificata. Adesso a dire addio alla1 con un anno di anticipo è la. Fornirà i motori a Red Bull e Alpha Tauri nel 2021, poi ...

happilyx18 : @LexaXnhs idem da me, poi magari ci sono I pullman che saltano le corse o sono stra in ritardo e di conseguenza non… - graciaslalita_ : Quando invece facevo le corse sui gradini per non perdere la corriera o avevamo appuntamento al sushi dopo scuola ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta corse "Basta corse, siamo ecologici" Honda spaventa la Formula 1 il Giornale I corsi di ballo per bruciare calorie e mantenere alto l'umore

Alternative alla palestra, le lezioni di ballo spopolano e oltre a far bruciate calorie assicurano buon umore e, perché no, anche qualche nuovo incontro ...

Lamborghini, barchetta di Squadra Corse in arrivo

Ancora un'estrema proposta firmata Lamborghini Squadra Corse in arrivo, dopo la Essenza SCV12. L’ultima fatica di Lamborghini Squadra Corse lo stampa a chiare lettere sulle fiancate, in un motivo camo ...

Alternative alla palestra, le lezioni di ballo spopolano e oltre a far bruciate calorie assicurano buon umore e, perché no, anche qualche nuovo incontro ...Ancora un'estrema proposta firmata Lamborghini Squadra Corse in arrivo, dopo la Essenza SCV12. L’ultima fatica di Lamborghini Squadra Corse lo stampa a chiare lettere sulle fiancate, in un motivo camo ...