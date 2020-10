Al via a Catania il processo per il caso Gregoretti Il giudice che dovrà decidere se rinviare a giudizio Salvini sentirà anche Conte | Di Maio | Lamorgese ma anche altri ex ministri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Inizia con un caffè vista mare la giornata dell’udienza preliminare dell’ex ministro dell’Interno Matteo. Il leader della Lega ha incontrato, in albergo, i colleghi del centrodestra Giorgia Meloni, presidente di FdI e Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia prima di presentarsi davanti al Gup Nunzio Sarpietro per i presunti ritardi nello sbarco dei migranti dalla, nel 2019, salvati dalla Ong Open Arms. Al Palazzo di Giustizia,è arrivato poco dopo le 9 accompagnato dal suo avvocato Giulia Bongiorno. Nessuna dichiarazione alla stampa. L’udienza è durata quasi quattro ore con il pm Andrea Bonomo che ha chiesto per il leader del Carroccio il non luogo a procedere. Piccolo fuori programma nell’Aula Serafino Famà dove una lastra di marmo che si ...