Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 07 | 30

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA ED IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 SEMPRE SULL’A24 SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RESTIAMO ALL’INTERNO DELLA CAPITALE, SU CIA FLAMINIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SI RALLNENTA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: LA FL4 ...