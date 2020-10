Settestorie | Monica Maggioni | “Facendo la Presidente Rai mi sono fatta dei nemici | ma ora penso solo a fare un programma diverso dagli altri” VIDEO

Leggi su blogo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho sempre volutoil mestiere della giornalista.una persona privilegiata e fortunata perché l’ho fatto e l’ho fatto nei contesti più interessanti. Questa è la mia scelta di vita. Poistata chiamata aaltro e l’ho fatto. Ritornare aquello che ho sempre volutomi dà una gioia infinita. Miriconnessa con me stessa“.racconta così ai microfoni di Blogo il suo ritorno davanti alle telecamere dopo la parentesi dirigenziale in Rai (dall’agosto 2015 al luglio 2018 è statadella Rai, dal febbraio 2019 al maggio 2020 è stata amministratore delegato di Rai Com). La giornalista, ...