“Scusate, devo combattere”. Il capitano dell’Armenia lascia il calcio per andare in guerra (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da circa una settimana si sono intensificati gli scontri tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, un territorio separatista collocato in Azerbaijan ma controllato dall’Armenia. Il conflitto in Nagorno-Karabakh scoppiò all’inizio degli anni 90 e non si è mai davvero fermato. Ora però si sta allargando, e minaccia di coinvolgere anche le superpotenze. Sia la NATO che l’Unione Europea hanno chiesto la fine delle ostilità. Ma, di fronte alla necessità di rafforzare il proprio esercito, l’Armenia ha chiesto a tutti gli under 40 di unirsi alle truppe. Tra quelli che hanno accettato la chiamata alle armi c’è anche il capitano della nazionale armena, Varazdot Haroyan. Haroyan ha giocato nelle ultime tre stagioni nella Premier League russa, e stava per firmare per il Larissa, in Grecia. Ma il club ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da circa una settimana si sono intensificati gli scontri tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, un territorio separatista collocato in Azerbaijan ma controllato dall’Armenia. Il conflitto in Nagorno-Karabakh scoppiò all’inizio degli anni 90 e non si è mai davvero fermato. Ora però si sta allargando, e minaccia di coinvolgere anche le superpotenze. Sia la NATO che l’Unione Europea hanno chiesto la fine delle ostilità. Ma, di fronte alla necessità di rafforzare il proprio esercito, l’Armenia ha chiesto a tutti gli under 40 di unirsi alle truppe. Tra quelli che hanno accettato la chiamata alle armi c’è anche ildella nazionale armena, Varazdot Haroyan. Haroyan ha giocato nelle ultime tre stagioni nella Premier League russa, e stava per firmare per il Larissa, in Grecia. Ma il club ...

