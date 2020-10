Previsioni, maltempo persistente nel weekend: l’allerta meteo per Sabato e Domenica, ma al Sud è un altro mondo con sole e caldo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta meteo – Si protrarrà a tutto il fine settimana e fino anche a lunedì mattina, la pesante allerta maltempo su molte aree settentrionali. Non si vede cenno di cedimento, infatti, nelle simulazioni modellistiche, del possente sistema depressionario atlantico che, dal pomeriggio di ieri, sta letteralmente tartassando l’Europa centro-occidentale, ma soprattutto le nostre regioni dell’Alto Tirreno, la Liguria e la aree alpine e prealpine centro-occidentali, a suon di temporali violenti, nubifragi e raffiche di vento intense. In nemmeno 15 ore di maltempo sulla Liguria di levante, nella provincia interna di Genova sono già caduti 1007150 mm di pioggia e fino a 230 mm, localmente, già diverse alluvioni. Situazione che si fa critica anche su alto Piemonte. Il dato più grave, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta– Si protrarrà a tutto il fine settimana e fino anche a lunedì mattina, la pesante allertasu molte aree settentrionali. Non si vede cenno di cedimento, infatti, nelle simulazioni modellistiche, del possente sistema depressionario atlantico che, dal pomeriggio di ieri, sta letteralmente tartassando l’Europa centro-occidentale, ma soprattutto le nostre regioni dell’Alto Tirreno, la Liguria e la aree alpine e prealpine centro-occidentali, a suon di temporali violenti, nubifragi e raffiche di vento intense. In nemmeno 15 ore disulla Liguria di levante, nella provincia interna di Genova sono già caduti 1007150 mm di pioggia e fino a 230 mm, localmente, già diverse alluvioni. Situazione che si fa critica anche su alto Piemonte. Il dato più grave, ...

meteoredit : Le ultime previsioni #meteo aggiornate: occhio alle mareggiate in #Liguria! - infoitinterno : Meteo, previsioni del weekend: maltempo sull'Italia del Nord, ma al Sud sarà ancora estate - meteoredit : #Maltempo Oltre alla pioggia, occhio al forte #vento! ???? Hai visto le mappe con le previsioni per i prossimi gior… - simcopter : RT @LucaLombroso: Temporali, vento e mareggiate: i dettagli sull'ondata di maltempo - CASADELTEATRORG : A causa delle previsioni di maltempo lo spettacolo IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE si terrà nella sala grande de… -