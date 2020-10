Possibilità di rimozione per le app preinstallate: l’idea dell’Unione europa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Solitamente viene definito bloatware, ossia, letteralmente, software che gonfia, che occupa cioè inutilmente spazio: parliamo di tutte quelle app e quei programmi preinstallati che troviamo sia sugli smartphone che su computer e portatili, di cui solitamente come consumatori non ci importa nulla, perché non ci servono o semplicemente vogliamo usare altro, ma che solitamente è impossibile rimuovere. Una situazione che però presto, stando a quanto riporta il Financial Times, potrebbe cambiare, visto che l‘Unione europea starebbe preparando una bozza di legge che imporrebbe alle aziende di consentire la rimozione delle app preinstallate su smartphone e computer. Quello del bloatware del resto è un problema molto sentito, soprattutto su smartphone, dove lo spazio è più limitato, anche se non più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Solitamente viene definito bloatware, ossia, letteralmente, software che gonfia, che occupa cioè inutilmente spazio: parliamo di tutte quelle app e quei programmi preinstallati che troviamo sia sugli smartphone che su computer e portatili, di cui solitamente come consumatori non ci importa nulla, perché non ci servono o semplicemente vogliamo usare altro, ma che solitamente è impossibile rimuovere. Una situazione che però presto, stando a quanto riporta il Financial Times, potrebbe cambiare, visto che l‘Unione europea starebbe preparando una bozza di legge che imporrebbe alle aziende di consentire ladelle appsu smartphone e computer. Quello del bloatware del resto è un problema molto sentito, soprattutto su smartphone, dove lo spazio è più limitato, anche se non più ...

clikservernet : Possibilità di rimozione per le app preinstallate: l’idea dell’Unione europa - Noovyis : (Possibilità di rimozione per le app preinstallate: l’idea dell’Unione europa) Playhitmusic -… - mimmamazz1 : 'dopo aver verificato la possibilità di un investimento petrolifero in Angola fu deciso di sterzare su Londra, attr… - meeertik : per quanti soldi vi fareste tatutare senza possibilità di rimozione la faccia del/la vostr* migliore amic* sulla pancia? -

Ultime Notizie dalla rete : Possibilità rimozione L.elettorale: D'Alema, 'scelta tra doppio turno e sistema tedesco' (2) Affaritaliani.it