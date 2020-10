Possibile obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia (Di venerdì 2 ottobre 2020) I contagi crescono, l’attenzione è alta, ma non c’è allarme. Al Ministero della Salute il mantra è “pronti a reagire, ma senza improvvisazione e con misure proporzionali alla curva del contagio”. L’attenzione è puntata sul rispetto di regole e comportamenti per limitare la diffusione del virus. Sul tavolo, l’ipotesi di estendere l’obbligo della mascherina anche all’aperto - già scattato in Campania, Calabria, Sicilia e, da domani, in Lazio - su tutto il territorio nazionale. Una possibilità più che concreta, della quale stamattina ha parlato anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. “Ci si sta pensando da molte parti - ha spiegato Zampa - Di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) I contagi crescono, l’attenzione è alta, ma non c’è allarme. Al Ministero della Salute il mantra è “pronti a reagire, ma senza improvvisazione e con misure proporzionali alla curva del contagio”. L’attenzione è puntata sul rispetto di regole e comportamenti per limitare la diffusione del virus. Sul tavolo, l’ipotesi di estendere l’dellaanche all’- già scattato in Campania, Calabria, Sicilia e, da domani, in Lazio - su tutto il territorio nazionale. Una possibilità più che concreta, della quale stamattina ha parlato anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. “Ci si sta pensando da molte parti - ha spiegato Zampa - Di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in ...

HuffPostItalia : Possibile obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Guillaumemp : Secondo @lequipe, l’#OL ha fatto un offerta per Lucas Paquetà la settimana scorsa : prestito con diritto di riscatt… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Possibile obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - ClemensDaniela : RT @HuffPostItalia: Possibile obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - 19donatella : RT @Libero_official: 'Possibile l'obbligo di #mascherina all'aperto in tutta Italia': la conferma dal governo. Voci su ulteriori strette #c… -