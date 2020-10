Ospedale del Mare, malviventi rapinano una guardia giurata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una rapina si è nel primo pomeriggio di oggi verificata all' Ospedale del Mare , con una guardia giurata che ne è risultata vittima. Il vigilante era di servizio quando i malviventi si sono introdotti ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una rapina si è nel primo pomeriggio di oggi verificata all'del, con unache ne è risultata vittima. Il vigilante era di servizio quando isi sono introdotti ...

AntoVitiello : #REBIC lussazione gomito sinistro gia ridotta in spogliatoio, in ospedale per accertamenti del caso. - FrancescoGhz : @MMmarco0 Poiché nel bollettino odierno risultano ricoverate 439 persone, significherebbe che 345 sono ricoverate d… - UgiOnlus : Natale con UGI: perché Natale è STARE INSIEME?? Due importanti iniziative che aiuteranno UGI a sostenere i progetti… - Adrian77772864 : ...anche in medicina! È noto che neanche un mulo si farebbe operare in un ospedale del sud! - grigiocemento : Ho più rispetto per un inserviente d’ospedale che di una veterinaria miracolata, alla quale non porterei a visitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale del Ospedale del Mare, guardia giurata picchiata e rapinata della pistola Il Mattino Un 12enne del Nolano si rompe il polso in bici: in ospedale risulta positivo al Covid

In attesa dell’esito del successivo tampone molecolare naso-faringeo, che ha confermato la positività del 12enne, il ragazzo è stato ricoverato nella stanza di isolamento in Pediatria e nel pomeriggio ...

Il comitato di partecipazione dell’Area Vasta 5 ed 'Il fantastico mondo delle associazioni di volontariato'

La segreteria del Comitato è svolta dall’URP dell’Area Vasta ... situato nella Palazzina Servizi dell’Ospedale Mazzoni, vicino l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il Punto di Incontro, ove è presente ...

In attesa dell’esito del successivo tampone molecolare naso-faringeo, che ha confermato la positività del 12enne, il ragazzo è stato ricoverato nella stanza di isolamento in Pediatria e nel pomeriggio ...La segreteria del Comitato è svolta dall’URP dell’Area Vasta ... situato nella Palazzina Servizi dell’Ospedale Mazzoni, vicino l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il Punto di Incontro, ove è presente ...