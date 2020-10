Nel Lazio obbligo mascherine all’aperto e test salivari a scuola (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'articolo Nel Lazio obbligo mascherine all’aperto e test salivari a scuola proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'articolo Nelall’aperto eproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

nzingaretti : Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento del… - Adnkronos : #Montesano: '#Mascherina all'aperto nel #Lazio? Inutile e dannosa' - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - AlanPoll : RT @Virus1979C: Il Tar annulla l’ordinanza della Regione Lazio sull’obbligo di vaccini influenzali per over 65: “La competenza spetta allo… - vitalozzo2012 : Votateli.. Coronavirus, Zingaretti: mascherina obbligatoria anche all'aperto nel Lazio -