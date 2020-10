Mascherina per i candidati e guanti per i commissari: ecco le regole del concorso (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due turni per le prove previste dal 22 ottobre a metà novembre: uno mattutino dalle 9 alle 11.30 e uno pomeridiano dalle 14.30 alle 17. Possibile ingresso posticipato per gli alunni Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Due turni per le prove previste dal 22 ottobre a metà novembre: uno mattutino dalle 9 alle 11.30 e uno pomeridiano dalle 14.30 alle 17. Possibile ingresso posticipato per gli alunni

rinaldosidoli : Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della… - peppeprovenzano : La destra si riunisce intorno @matteosalvinimi a #Catania, per far pressioni sui giudici in vista dell’udienza di d… - fanpage : 'Solo poche ore prima di risultare positivo, #DonaldTrump aveva irriso il suo sfidante Joe Biden perché indossava s… - bertagiu : Bah sarà, ma a me l’obbligo della mascherina all’aperto mi lascia perplesso. Non sarebbe stato meglio serrare i con… - jikooksottona : RT @ailuig96: Pazzesca Maria che non porta la mascherina per non correre il rischio di avvicinarsi a questi straccioni #uominiedonne https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina per Mascherina per i candidati e guanti per i commissari: ecco le regole del concorso Il Sole 24 ORE Stadi e Palazzetti aperti

distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell’evento e in fase di deflusso) con personale appositamente ...

Napoli. Parcheggiatori abusivi deferiti in 24

Tra i denunziati, anche un parcheggiatore abusivo che non si atteneva alle disposizioni per il contenimento epidemiologico prevista dall’Ordinanza Regionale n. 72 del 24/09/2020 poiché lo stesso non ...

distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell’evento e in fase di deflusso) con personale appositamente ...Tra i denunziati, anche un parcheggiatore abusivo che non si atteneva alle disposizioni per il contenimento epidemiologico prevista dall’Ordinanza Regionale n. 72 del 24/09/2020 poiché lo stesso non ...