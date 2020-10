Latina | evade ripetutamente dai domiciliari | 35enne pluripregiudicato finisce in carcere

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel pomeriggio odierno, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato M. G. del 1985,, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura degli arrestisottoponendolo alla misura della Custodia cautelare in, emessa dalla Corte D’Appello di Roma – Sezione III Penale, per averviolato la misura degli arresti. Il, noto e pericoloso pregiudicato, è statosorpreso dai poliziotti della Questura dia violare gli arresti, accompagnandosi con altri pregiudicati legati al mercato dello spaccio di droga del capoluogo pontino. Infatti M.G., vanta un lunghissimo curriculum ...

Ieri, 30 settembre, alle ore 13.00 circa, a Fondi, i carabinieri del locale Comando Tenenza, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...Il tribunale di Latina ha convertito il provvedimento degli arresti domiciliari con quello della custodia in carcere per una 48enne di Fondi ...