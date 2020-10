La rapper Nicki Minaj è diventata mamma: la conferma a People (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una fonte conferma al magazine People che la rapper Nicki Minaj è diventata mamma lo scorso 30 Settembre in un ospedale di Los Angeles Da “Super Bass” a super mamma: come conferma in esclusiva il magazine americano People, Nicki Minaj ha dato alla luce il suo primo figlio, di cui tuttavia non si conosce ancora il sesso. Una fonte vicina alla coppia, conferma poi che la rapper, nominata proprio questa settimana a due Latin Grammy Awards per la canzone Tusa in collaborazione con Karol G., e il marito Kenneth “Zoo” Petty, hanno accolto il nuovo o la nuova arrivata in famiglia mercoledì 30 Settembre ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una fonteal magazineche lalo scorso 30 Settembre in un ospedale di Los Angeles Da “Super Bass” a super: comein esclusiva il magazine americanoha dato alla luce il suo primo figlio, di cui tuttavia non si conosce ancora il sesso. Una fonte vicina alla coppia,poi che la, nominata proprio questa settimana a due Latin Grammy Awards per la canzone Tusa in collaborazione con Karol G., e il marito Kenneth “Zoo” Petty, hanno accolto il nuovo o la nuova arrivata in famiglia mercoledì 30 Settembre ...

