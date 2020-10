La Clerici e quell'imbarazzo in tv ​"Inizia per c..., problemi se amari" - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni Il ritorno in televisione della conduttrice è segnato da un'imbarazzante gaffe nel quiz telefonico che ha riportato i telespettatori a un episodio di due anni fa A decretare ufficialmente il ritorno in televisione di Antonella Clerici ci voleva il gioco dei doppi sensi. La conduttrice è tornata alla guida di un nuovo programma - "È sempre mezzogiorno" - e non poteva mancare il battesimo del piccolo schermo con la gag imbarazzante. Durante il nuovo quiz telefonico con gli spettatori da casa, la Clerici ha posto una domanda "scivolosa" ai concorrenti, scatenando l'imbarazzo generale. Solo dopo però la conduttrice si è accorta del tiro mancino che gli autori le avevano giocato. nodo 1878933 Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo Antonella Clerici è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni Il ritorno in televisione della conduttrice è segnato da un'imbarazzante gaffe nel quiz telefonico che ha riportato i telespettatori a un episodio di due anni fa A decretare ufficialmente il ritorno in televisione di Antonellaci voleva il gioco dei doppi sensi. La conduttrice è tornata alla guida di un nuovo programma - "È sempre mezzogiorno" - e non poteva mancare il battesimo del piccolo schermo con la gag imbarazzante. Durante il nuovo quiz telefonico con gli spettatori da casa, laha posto una domanda "scivolosa" ai concorrenti, scatenando l'generale. Solo dopo però la conduttrice si è accorta del tiro mancino che gli autori le avevano giocato. nodo 1878933 Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo Antonellaè ...

StandByMeTV : RT @survivalteo: La Clerici è perfetta in quell’orario, in quel contesto e in quello che fa. #esempremezzogiorno è un programma ben fatto,… - survivalteo : La Clerici è perfetta in quell’orario, in quel contesto e in quello che fa. #esempremezzogiorno è un programma ben… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Partenza RECORD addirittura E quanto doveva fare? ?????? Il minimo che ci si attende dalla Clerici a quell'ora #AscoltiTv - napoliforever89 : RT @MasterAb88: Partenza RECORD addirittura E quanto doveva fare? ?????? Il minimo che ci si attende dalla Clerici a quell'ora #AscoltiTv - MasterAb88 : Partenza RECORD addirittura E quanto doveva fare? ?????? Il minimo che ci si attende dalla Clerici a quell'ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Clerici quell La Clerici e quell'imbarazzo in tv "Inizia per c..., problemi se amari" ilGiornale.it La Clerici e quell'imbarazzo in tv "Inizia per c..., problemi se amari"

Il ritorno in tv di Antonella Clerici è segnato da un'imbarazzante gaffe nel quiz telefonico, che ha riportato i telespettatori a un episodio simile.

Gaffe Antonella Clerici, ‘quando sono amari’: conduttrice inciampa su un esilarante doppio senso

Antonella Clerici è tornata in onda su Rai 1 da pochi giorni e già ci regala esilaranti gaffe: l'indizio del gioco telefonico è a doppio senso ...

Il ritorno in tv di Antonella Clerici è segnato da un'imbarazzante gaffe nel quiz telefonico, che ha riportato i telespettatori a un episodio simile.Antonella Clerici è tornata in onda su Rai 1 da pochi giorni e già ci regala esilaranti gaffe: l'indizio del gioco telefonico è a doppio senso ...