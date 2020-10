Fratelli non sono invitati alla festa: la reazione mette i brividi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Terrificante episodio a Ladispoli, dove due Fratelli hanno picchiato un ragazzo di 28 anni: il motivo sarebbe il mancato invito ad una festa Si sfiora la tragedia nella notte a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 ottobre 2020) Terrificante episodio a Ladispoli, dove duehanno picchiato un ragazzo di 28 anni: il motivo sarebbe il mancato invito ad unaSi sfiora la tragedia nella notte a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

