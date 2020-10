Frane e allagamenti, il maltempo si abbatte su un’intera zona. Situazione e previsioni: le aree a rischio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non lascia via di scampo il maltempo che nelle ultime ore grava incessantemente sulla Liguria, con temporali che hanno raggiunto l’intensità di 50 mm/h. Le burrasche hanno provocato allagamenti nell’entroterra di Genova, tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure, con conseguente chiusura di alcune strade. Nel frattempo una frana di considerevoli proporzioni si è verificata a Bargone, nel comune di Casarza Ligure, blindando la frazione. Le unità operative si sono già messe all’opera con i lavori di rimozione. Durante la notte appena trascorsa in Liguria è scattata l’allerta arancione, ossia quella che riguarda piogge diffuse e temporali sul centro-levante. Nella costa savonese da Noli, province di Genova e della Spezia, poi dalle 12 di oggi, sui bacini piccoli e medi del ponente e delle valli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non lascia via di scampo ilche nelle ultime ore grava incessantemente sulla Liguria, con temporali che hanno raggiunto l’intensità di 50 mm/h. Le burrasche hanno provocatonell’entroterra di Genova, tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure, con conseguente chiusura di alcune strade. Nel frattempo una frana di considerevoli proporzioni si è verificata a Bargone, nel comune di Casarza Ligure, blindando la frazione. Le unità operative si sono già messe all’opera con i lavori di rimozione. Durante la notte appena trascorsa in Liguria è scattata l’allerta arancione, ossia quella che riguarda piogge diffuse e temporali sul centro-levante. Nella costa savonese da Noli, province di Genova e della Spezia, poi dalle 12 di oggi, sui bacini piccoli e medi del ponente e delle valli ...

