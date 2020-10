F1 Passion | Ferrari Driver Academy | giovani cavalli rampanti crescono

Leggi su giornal

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In una stagione disgraziata, dove arranca quasi sempre a centro gruppo e un piazzamento a punti vieni festeggiato come una vittoria, lapuò abbozzare un mezzo sorriso. La Rossa infatti può dirsi soddisfatta del percorso della propria. Mai come ora infatti la FDA è foriera di talenti pronti a sbarcare nella massima serie. Sono oramai lontani i tempi nei quali venivano posti dei dubbi sulla permanenza di questo progetto che non riusciva a tenere il passo della concorrenza. Eppure la, e di questo ne va dato a Maranello, si è armata di santa pazienza ed ha aspettato che i tempi diventassero maturi per raccogliere quanto seminato. Sono stati diversi i ragazzi passati dalla cantera della Nazionale dei motori, ma di alcuni il percorso non è sfociato in Formula Uno oppure ...