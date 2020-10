Douglas Costa Juventus, ha scelto: sarà addio ma ad una condizione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Douglas Costa Juventus – Un mercato più che turbolento quello della Vecchia Signora che sta riscontrando non poche difficoltà nel piazzare gli esuberi in uscita. Paratici sta lavorando da tempo alla cessione di Khedira e Douglas Costa. Ma se il centrocampista tedesco rifiuta qualsiasi destinazione e l’eventuale rescissione consensuale, l’esterno brasiliano ha fatto chiarezza sul proprio futuro: può partire sì, ma solo davanti all’offerta di una big. Da escludere insomma eventuali cessioni in Premier League al Wolverhampton o ad esempio in Cina o in Qatar dove il brasiliano è molto apprezzato. Douglas Costa Juventus, il futuro del brasiliano Le indiscrezioni da ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 ottobre 2020)– Un mercato più che turbolento quello della Vecchia Signora che sta riscontrando non poche difficoltà nel piazzare gli esuberi in uscita. Paratici sta lavorando da tempo alla cessione di Khedira e. Ma se il centrocampista tedesco rifiuta qualsiasi destinazione e l’eventuale rescissione consensuale, l’esterno brasiliano ha fatto chiarezza sul proprio futuro: può partire sì, ma solo davanti all’offerta di una big. Da escludere insomma eventuali cessioni in Premier League al Wolverhampton o ad esempio in Cina o in Qatar dove il brasiliano è molto apprezzato., il futuro del brasiliano Le indiscrezioni da ...

forumJuventus : GdS: 'Juve, intesa con la Fiorentina. Quasi fatta per Chiesa: 60 milioni in 4 anni, ma la Juve è obbligata a fare c… - tancredipalmeri : “Io non capisco”, ep. 512. Io non capisco perché se la Juventus vince post-lockdown partite inserendo dalla panchi… - romeoagresti : ?? Douglas Costa: il giocatore vorrebbe rimanere alla #Juve. No news; ?? Rugani: per il momento solo richieste con la… - franpiace : @CAMARDELLAGio Khedira De Sciglio e Douglas Costa sicuro, poi gli altri vediamo - lajminet : Douglas Costa po pengon transferimin e Chiesa te Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Costa Douglas Costa verso la Premier, ma i tifosi del Leeds dicono no: “Non ha continuità, è sempre infortunato, sputa. E non starebbe dietro a Bielsa” Il Posticipo Juventus, Dybala abile e arruolato: ora Pirlo ha l'imbarazzo della scelta

Prudente non schierarlo a Roma, ora la Joya ha totalmente recuperato e può essere una carta importante per l'attacco. E il tecnico, dalla penuria ...

Douglas Costa, cessione sempre più difficile

TORINO- La cessione di Douglas Costa è in una fase di stallo. La Juventus vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio dell’esterno brasiliano, sul quale gravano anche i numerosi problemi fisici che lo han ...

Prudente non schierarlo a Roma, ora la Joya ha totalmente recuperato e può essere una carta importante per l'attacco. E il tecnico, dalla penuria ...TORINO- La cessione di Douglas Costa è in una fase di stallo. La Juventus vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio dell’esterno brasiliano, sul quale gravano anche i numerosi problemi fisici che lo han ...